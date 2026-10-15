Усик запланував два гучні поєдинки на 2027 рік – інсайдер

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (25-0, 16 КО) розглядає лише два пріоритетні поєдинки у 2027 році.

Про це повідомляє авторитетний журналіст The Ring Майк Коппінджер.

Український боксер зацікавлений у двох гучних поєдинках: трилогії з Тайсоном Ф'юрі та поєдинку проти чемпіона WBA та WBO у важкій вазі Давіда Бенавідеса.

"Є вагома причина, чому Олександр Усик звільнив усі чотири чемпіонські пояси в надважкій вазі: у 41 рік (Усику 39 років – прим.) він прагне зустрітися з найгучнішими суперниками. Серед можливих варіантів для чемпіона у надважкій вазі за версією журналу The Ring розглядають третій бій із Тайсоном Ф'юрі (якщо той переможе Ей Джея) та поєдинок із Давідом Бенавідесом", – розповів Коппінджер.

Зазначимо, що Усик востаннє виходив у ринг у травні. Тоді він у битві за титул WBC технічним нокаутом здолав Ріко Верховена.

Раніше була інформація, що українець планував побоксувати з Деонтеєм Вайлдером. Зустріч мала відбутися у березні 2027 року у США. Однак тепер зазначають, що перемовини між боксерами зірвано, а "Бронзовий бомбардувальник" може повернутися у ринг вже 11 грудня 2026 року в андеркарді бою Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа у Кардіффі. Суперником Деонтея може стати австралієць Джей Опетая.

Також було чимало чуток навколо потенційної трилогії Усика проти Ф'юрі, адже Тайсон прагне з третьої спроби перемогти українця. "Циганський король" зазначав, що трилогія вже в обробці.