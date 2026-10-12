Авторитетний аналітик припустив, чому зірвалися перемовини щодо бою Усик – Вайлдер

Британський боксерський аналітик Гарет Девіс припустив, що перемовини між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО) могли зірватися через потенційний третій бій українця із Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Експерт поділився своєю думкою в інтерв'ю The Fight Wire.

"Чому не відбудеться бій між Усиком та Вайлдером? Ситуація змінилася через те, що Усик розглядає варіант третього бою з Тайсоном Ф'юрі, якщо той переможе Ентоні Джошуа", – заявив Девіс.

Цікаво, що своєю версією зриву перемовин поділився журналіст Ден Рафаель. За його інформацією, Олександр запросив за бій більше грошей, ніж йому були готові запропонувати.

Нагадаємо, що непереможений українець заявляв, що хоче вийти в один ринг проти Вайлдера. Вже навіть була інформація, що можлива зустріч може відбутися у березні 2027 року у США, але тепер усе це залишилося лише на рівні слів.

Натомість команда Деонтея погодилася на пропозицію провести дуель проти Джея Опетаї в андеркарді вечора боксу Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа 11 грудня 2026 року у Кардіффі.

Після цього у ЗМІ з'явилося чимало інформації про те, що Усик зацікавився у поєдинку проти Девіда Бенавідеса. Американський боксер вже відреагував на такі чутки.

Також чимало обговорюють потенційну нову дуель Усика проти Ф'юрі, адже Тайсон прагне бодай із третьої спроби перемогти українця. "Циганський король" зазначав, що трилогія вже в обробці.