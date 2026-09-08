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Трилогія в розробці: Ф'юрі – про бій з Усиком

Олександр Булава — 8 вересня 2026, 20:47
Трилогія в розробці: Ф'юрі – про бій з Усиком
Getty Images

Британський ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) миттєво відреагував на відповідь колишнього абсолютного чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО) щодо їх поєдинку.

Про це він розповів в Інстаграм, опублікувавши постер бою.

"Третій з Усиком вже в розробці. Земля справжніх чоловіків! Час повернути своє!

Останній танець між воїнами сучасного світу. Незабаром", – заявив Ф'юрі.

Напередодні Усик заявив, що готовий до бою з Тайсоном.

Ф'юрі розпочав розглядати трилогію з українцем, через те, що його запланований поєдинок проти Ентоні Джошуа опинився під загрозою зриву.

Раніше менеджер українця Сергій Лапін заявив, що Олександр розгляне можливість проведення цього бою після поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.

Нагадаємо, що Усик двічі перемагав Ф'юрі у 2024-му, після чого британець вчергове оголосив про закінчення кар'єри.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

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