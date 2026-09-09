Ф'юрі готує шалену пропозицію Усику щодо третього бою

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) заявив, що підготує для колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (25-0, 16 КО) пропозицію, від якої той не зможе відмовитися.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Алексе, я знаю, що ти казав, ніби зайнятий у листопаді, але я зараз збираюся сісти зі своєю командою й підготувати для тебе таку шалену пропозицію на листопад, від якої ти просто не зможеш відмовитися. Бо ми саме це й робимо – ми робимо справу. До скорої зустрічі, брате. Тричі! Давай, уперед! Олександр Усик! Справжній чоловік. Повага", – заявив Ф'юрі.

Напередодні британець опублікував постер потенційного бою та заявив, що трилогія вже перебуває в розробці.

Нагадаємо, Ф'юрі розпочав розглядати трилогію з українцем, через те, що його запланований поєдинок проти Ентоні Джошуа опинився під загрозою зриву.

Раніше менеджер українця Сергій Лапін заявив, що Олександр розгляне можливість проведення цього бою після поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.

Нагадаємо, що Усик двічі перемагав Ф'юрі у 2024-му, після чого британець вчергове оголосив про закінчення кар'єри.