Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Лозан переважив Турсунова перед півфіналом Гран-прі WBC

Володимир Варуха — 18 жовтня 2025, 13:21
Лозан переважив Турсунова перед півфіналом Гран-прі WBC
Данило Лозан
WBC

Український боксер Данило Лозан (15–0, 9 КО) та узбекистанець Муджибілло Турсунов (8–0, 2 КО) успішно пройшли офіційне зважування напередодні свого поєдинку.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Бій відбудеться у рамках Boxing Grand Prix від WBC. Півфінальні поєдинки пройдуть у неділю в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Лозан показав на вагах 64,3 кг, тоді як його суперник з Узбекистану – рівно 64 кг.

Для українця цей бій стане наступним етапом на шляху до фіналу престижного турніру. У попередньому поєдинку Лозан впевнено переміг казахстанського боксера Санаталі Толтаєва.

Раніше Данило Лозан висловив свою думку щодо Василя Ломаченка.

Данило Лозан WBC Grand Prix

Данило Лозан

Він – вата: Лозан висловився про погляди Ломаченка
Лозан: Якби не лікар, я б далі боксував
Українського боксера відсторонили на 30 днів після його виходу в півфінал Гран-прі WBC
Лозан провів церемонію зважування з Толтаєвим напередодні 1/4 фіналу WBC Grand Prix
Планували повну дистанцію: Лозан – про дострокову перемогу на WBC Grand Prix.

Останні новини