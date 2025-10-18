Лозан переважив Турсунова перед півфіналом Гран-прі WBC

Український боксер Данило Лозан (15–0, 9 КО) та узбекистанець Муджибілло Турсунов (8–0, 2 КО) успішно пройшли офіційне зважування напередодні свого поєдинку.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Бій відбудеться у рамках Boxing Grand Prix від WBC. Півфінальні поєдинки пройдуть у неділю в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Лозан показав на вагах 64,3 кг, тоді як його суперник з Узбекистану – рівно 64 кг.

Для українця цей бій стане наступним етапом на шляху до фіналу престижного турніру. У попередньому поєдинку Лозан впевнено переміг казахстанського боксера Санаталі Толтаєва.

