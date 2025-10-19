Лозан зазнав першої поразки в кар'єрі, поступившись узбеку Турсунову в півфіналі WBC Grand Prix

Сьогодні, 19 жовтня, відбувся півфінальний поєдинок престижного Гран-прі WBC у Ер-Ріяді, в якому зійшлися українець Данило Лозан (15-1, 9 КО) та узбек Муджибілло Турсунов (9–0, 2 KO).

Бій, що тривав 6 раундів, завершився перемогою представника Узбекистану рішенням більшості суддів – 57-57, 59-55, 59-55, 58-56, 58-56.

У попередньому поєдинку Лозан переміг казахстанського боксера Санаталі Толтаєва.

На старті турніру Лозан побив узбека Камронбека Ешматова, в другому колі переміг канадця Еріка Басрана.

Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.