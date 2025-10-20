Визначилися усі фіналісти Гран-прі WBC у Ер-Ріяді

Після півфінальних поєдинків, які відбулися 19 жовтня, стало відомо, хто відбоксує у фіналах престижного турніру у Саудівській Аравії.

Муджибілло Турсунов (Узбекистан) – Карлос Утрія (Колумбія)

Мухаммет Камілі (Італія) – Брендон Мехія (Мексика)

Дерек Померлау (Канада) – Ділан Біггс (Австралія)

Ахмед Крніч (Боснія і Герцеговина) – Кевін Рамірез (Аргентина)

Про дати проведення фінальних поєдинків Гран-прі WBC буде повідомлено додатково.

Пʼятеро українців, які вступали на турнірі у Саудівській Аравії поступилися майбутнім фіналістам турніру – Турсунову, Крнічу, Померлау, Біггсу та Камілі.

Раніше Данило Лозан поступився у півфіналі представнику Узбекистану Муджибілло Турсунову рішенням більшості суддів.