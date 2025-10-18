Лозан: Турсунов має хорошу швидкість та витривалість

Український боксер Данило Лозан (15-0, 9 КО) розповів про свої очікування від півфінального поєдинку Гран-прі WBC проти узбекистанця Муджибілло Турсунова (8-0, 2 КО).

Слова боксера цитує LuckyPunch.

"Підготовка до поєдинку пройшла успішно, слава Богу. Під час цього процесу змінювалися лише тактичні та технічні моменти, а також спаринг-партнери. Щодо Турсунова, то він гарний боксер, який має хорошу швидкість та витривалість.

Про тактику на цей бій сказати не можу. Все буде видно в день бою і візьму його тим, чим зможу взяти", – заявив українець.