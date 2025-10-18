Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Лозан: Турсунов має хорошу швидкість та витривалість

Володимир Варуха — 18 жовтня 2025, 14:29
Лозан: Турсунов має хорошу швидкість та витривалість
Данило Лозан
TBG

Український боксер Данило Лозан (15-0, 9 КО) розповів про свої очікування від півфінального поєдинку Гран-прі WBC проти узбекистанця Муджибілло Турсунова (8-0, 2 КО).

Слова боксера цитує LuckyPunch.

"Підготовка до поєдинку пройшла успішно, слава Богу. Під час цього процесу змінювалися лише тактичні та технічні моменти, а також спаринг-партнери. Щодо Турсунова, то він гарний боксер, який має хорошу швидкість та витривалість.

Про тактику на цей бій сказати не можу. Все буде видно в день бою і візьму його тим, чим зможу взяти", – заявив українець.

Нагадаємо, у минулому бою Лозан успішно переміг казахстанця Санаталі Толтаєва та гарантував собі місце у півфіналі.

Переможець поєдинку Лозан – Турсунов, який відбудеться 19 жовтня у фіналі зустрінеться з переможцем пари Утрія – Нкосі.

Раніше ми повідомляли, що Данило Лозан переважив свого суперника перед поєдинком.

Данило Лозан WBC Grand Prix

Данило Лозан

Лозан переважив Турсунова перед півфіналом Гран-прі WBC
Він – вата: Лозан висловився про погляди Ломаченка
Лозан: Якби не лікар, я б далі боксував
Українського боксера відсторонили на 30 днів після його виходу в півфінал Гран-прі WBC
Лозан провів церемонію зважування з Толтаєвим напередодні 1/4 фіналу WBC Grand Prix

Останні новини