Лозан – Турсунов: де дивитися півфінал Гран-прі WBC

Сьогодні відбудеться півфінальний поєдинок престижного Гран-прі WBC у Ер-Ріяді, в якому зійдуться Данило Лозан (15-0, 9 КО) та Муджибілло Турсунов (8–0, 2 KO). Бій триватиме 6 раундів.

Поєдинок Лозан – Турсунов можна буде дивитися у прямому ефірі на YouTube-каналі DAZN. Початок трансляції – о 18:00 за київським часом. Українець буде боксувати проти узбека у першій парі.

Також після цього бою відбудеться ще 7 півфінальних боїв у чотирьох вагових категоріях. Зокрема у поєдинку Утрія – Нкосі може визначитися майбутній суперник українця.

У минулому поєдинку Лозан переміг казахстанського боксера Санаталі Толтаєва.

Раніше Данило Лозан розповів, що вважає Муджибілло Турсунова хорошим суперником, у якої є швидкість та витривалість.