Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Лозан – Турсунов: де дивитися півфінал Гран-прі WBC

Володимир Варуха — 19 жовтня 2025, 13:25
Лозан – Турсунов: де дивитися півфінал Гран-прі WBC
Лозан - Турсунов
WBC

Сьогодні відбудеться півфінальний поєдинок престижного Гран-прі WBC у Ер-Ріяді, в якому зійдуться Данило Лозан (15-0, 9 КО) та Муджибілло Турсунов (8–0, 2 KO). Бій триватиме 6 раундів.

Поєдинок Лозан – Турсунов можна буде дивитися у прямому ефірі на YouTube-каналі DAZN. Початок трансляції – о 18:00 за київським часом. Українець буде боксувати проти узбека у першій парі.

Також після цього бою відбудеться ще 7 півфінальних боїв у чотирьох вагових категоріях. Зокрема у поєдинку Утрія – Нкосі може визначитися майбутній суперник українця.

У минулому поєдинку Лозан переміг казахстанського боксера Санаталі Толтаєва.

Раніше Данило Лозан розповів, що вважає Муджибілло Турсунова хорошим суперником, у якої є швидкість та витривалість.

Данило Лозан WBC Grand Prix

Данило Лозан

Лозан: Турсунов має хорошу швидкість та витривалість
Лозан переважив Турсунова перед півфіналом Гран-прі WBC
Він – вата: Лозан висловився про погляди Ломаченка
Лозан: Якби не лікар, я б далі боксував
Українського боксера відсторонили на 30 днів після його виходу в півфінал Гран-прі WBC

Останні новини