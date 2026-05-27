Воррен відреагував на відмову Усика від бою проти Ітауми: Його самого ледь не зламали

Промоутер Френк Воррен поділився думкою щодо потенційного бою Олександра Усика (25-0, 16 КО) та Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).

Його слова передає iFL TV.

Представник "Нового Майка Тайсона" підтвердив, що повернення непереможеного британця у ринг відбудеться вже у серпні 2026 року. Воррен сподівається, що вже незабаром вони зможуть оголосити про бій Мозеса.

Також авторитетний функціонер не приховав свого бажання організувати протистояння Ітауми проти Усика. Промоутер зазначив, що однією з причин такого нереалізованого бою, про який говорили ще у 2025-му, був ранній вік британця, якому зараз лише 21 рік.

Також Воррен відреагував на відмову українського чемпіона від двобою з Мозесом. Олександр запевняв, що не хоче битися проти Ітауми, аби не зламати молодого британця.

"На його місці я б теж не хотів із ним битися. Слухай, його самого ледь не зламали", – натякнув промоутер на бій Усика проти Верховена.

Нагадаємо, що після своєї крайньої звитяги Мозес заявив, що хоче битися з Усиком. Колишній чемпіон світу Насім Хамед застеріг Олександра від поєдинку з Ітаумою, а Рой Джонс оцінив шанси "Нового Майка Тайсона" у потенційній зустрічі з непереможним боксером з Криму.

У своєму останньому бою Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді, але рішення судді про зупинку зустрічі рознесли у боксерській спільноті.

Ріко подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

Раніше Леннокс Льюїс оцінив готовність Ітауми скинути з трону Усика.