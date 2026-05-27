Інсайдер розкрив шокуючі деталі табору Усика: Був неперервною вечіркою без будь-якої чіткої рутини

Інсайдер ESPN Knockout Джуліус Джуліаніс поділився інформацією щодо підготовки Олександра Усика (25-0, 16 КО) до бою проти Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Про неї він розповів у своєму акаунті в соцмережі Х.

Він став одним із тих, хто вчергове підмітив відсутність тренера Юрія Ткаченка у тренувальному таборі та куті українського чемпіона у зустрічі з нідерландським кікбоксером.

"Табір Усика був неперервною вечіркою без будь-якої чіткої рутини. З урахуванням сказаного, вітаю Ріко Верховена, який поставився до бою так, як і мав би – тренувався більше та краще, ніж будь-коли, бо це був бій його життя. Він вже заробив більше грошей, ніж за всю свою кар'єру разом, а тепер отримає ще більше грошей у наступних двох боях", – написав Джуліаніс.

Раніше відсутність Ткаченка поруч із Усиком пояснив Олександр Красюк, колишній промоутер українського супертяжа.

Також із заявою після поєдинку виступив Єгор Голуб, який раніше працював з іншим українцем Денисом Берінчиком. Наставник та 38-річний боксер більше не співпрацюють.

Додамо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді, але рішення судді про зупинку бою рознесли у боксерській спільноті.

Ріко вже подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

ФОТО: Denys Didkivskyi