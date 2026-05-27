Не судіть книгу за обкладинкою: Верховен – про бій з Усиком

Легендарний кікбоксер Ріко Верховен (1‑1, 1 КО) висловився про своє протистояння з Олександром Усиком (25‑0, 16 КО).

Його слова передає The Ariel Helwani Show.

Він розповів, що відчуває через декілька днів після поєдинку. Боєць заявив, що він щасливий отримати такий досвід і пояснив, завдяки чому зміг здивувати експертів, які не сприймали нідерландця серйозно.

"Чесно кажучи, я на сьомому небі від щастя. Я в захваті, я вдячний. Ми вписали себе в історію, зробили те, чого ніхто не очікував. Але хочу трохи пояснити один момент. Чому я не злюся на всі ці думки та прогнози. Усі ці оцінки формувалися на основі того, що люди знали про Ріко. Вони бачили лише частину інформації: мене як боксера в одному поєдинку та моє кікбоксерське минуле. І якби я бився так, як б'ється кікбоксер, мене б просто розбили – саме так, як усі й очікували. Але це, звісно, не було нашим планом. Просто люди беруть обмежену інформацію та роблять висновки. І я сподіваюся, що це стане великим уроком для всіх: не варто поспішати з висновками, не судіть книгу за обкладинкою, поки не маєте повної картини. Бо люди не бачили, як я шість місяців тренувався та переходив у бокс. І, як я вже казав, я працюю з Пітером Ф'юрі вже понад 15 років. Тож це не сталося за один день", – сказав Верховен.

Зазначимо, що раніше Олександр Усик також висловився про цю битву. Він заявив, що складність у поєдинку з Ріко Верховеном полягала у непередбачуваності нідерландця.

Нагадаємо, що українець переміг достроково в їхньому очному протистоянні. В 11 раунді спочатку він відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав забивати в кутку рингу, після чого рефері зафіксував технічний нокаут.

Без урахування цієї 3-хвилинки українець мінімально поступався за записками суддів. Один рефері фіксував поразку 94:96, а двоє інших – нічию.