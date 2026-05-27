Оновлений рейтинг найкращих супертяжів світу від The Ring після перемоги Усика

Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів надважкої вагової категорії.

Відповідний список було опубліковано в соцмережі X.

Після перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) лідером у статусі чемпіона залишився українець Олександр Усик (25-0, 16 КО). Очолює його володар пояса WBO Дініель Дюбуа (23-3, 22 КО).

Уваги також заслуговує прогрес кубинського бійця Френка Санчеса (26-1, 19 KO). Він напередодні здолав американця Річарда Торреса (14-1, 12 КО), завдяки чому піднявся на сьому сходинку.

Рейтинг найкращих боксерів хевівейту від The Ring

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)

1. Даніель Дюбуа (Велика Британія)

2. Агіт Кабаєл (Німеччина)

3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

4. Фабіо Вордлі (Велика Британія)

5. Філіп Хргович (Хорватія)

6. Мозес Ітаума (Велика Британія)

7. Френк Санчес (Куба)

8. Ефе Аджагба (Нігерія)

9. Мурат Гассієв (Вірменія)

10. Джастіс Гуні (Австралія)

Нагадаємо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика. Проте найбільш ймовірним варіантом називається Агіт Кабаєл і напередодні промоутер Френк Воррен назвав навіть потенційну дату та місце цього протистояння.