Оновлений рейтинг найкращих супертяжів світу від The Ring після перемоги Усика

Денис Іваненко — 27 травня 2026, 10:50
Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів надважкої вагової категорії.

Відповідний список було опубліковано в соцмережі X.

Після перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) лідером у статусі чемпіона залишився українець Олександр Усик (25-0, 16 КО). Очолює його володар пояса WBO Дініель Дюбуа (23-3, 22 КО).

Уваги також заслуговує прогрес кубинського бійця Френка Санчеса (26-1, 19 KO). Він напередодні здолав американця Річарда Торреса (14-1, 12 КО), завдяки чому піднявся на сьому сходинку.

Рейтинг найкращих боксерів хевівейту від The Ring

  • Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
  • 1. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
  • 2. Агіт Кабаєл (Німеччина)
  • 3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
  • 4. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
  • 5. Філіп Хргович (Хорватія)
  • 6. Мозес Ітаума (Велика Британія)
  • 7. Френк Санчес (Куба)
  • 8. Ефе Аджагба (Нігерія)
  • 9. Мурат Гассієв (Вірменія)
  • 10. Джастіс Гуні (Австралія)

Нагадаємо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика. Проте найбільш ймовірним варіантом називається Агіт Кабаєл і напередодні промоутер Френк Воррен назвав навіть потенційну дату та місце цього протистояння.

