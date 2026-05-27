Оновлений рейтинг найкращих супертяжів світу від The Ring після перемоги Усика
Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів надважкої вагової категорії.
Відповідний список було опубліковано в соцмережі X.
Після перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) лідером у статусі чемпіона залишився українець Олександр Усик (25-0, 16 КО). Очолює його володар пояса WBO Дініель Дюбуа (23-3, 22 КО).
Уваги також заслуговує прогрес кубинського бійця Френка Санчеса (26-1, 19 KO). Він напередодні здолав американця Річарда Торреса (14-1, 12 КО), завдяки чому піднявся на сьому сходинку.
Рейтинг найкращих боксерів хевівейту від The Ring
- Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
- 1. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
- 2. Агіт Кабаєл (Німеччина)
- 3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- 4. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
- 5. Філіп Хргович (Хорватія)
- 6. Мозес Ітаума (Велика Британія)
- 7. Френк Санчес (Куба)
- 8. Ефе Аджагба (Нігерія)
- 9. Мурат Гассієв (Вірменія)
- 10. Джастіс Гуні (Австралія)
Нагадаємо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика. Проте найбільш ймовірним варіантом називається Агіт Кабаєл і напередодні промоутер Френк Воррен назвав навіть потенційну дату та місце цього протистояння.