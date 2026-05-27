Я не звинувачую його: чемпіон світу пояснив, чому Усику було так складно здолати Верховена

Володар пояса WBO у другій середній вазі Хамза Шираз (23-0-1, 19 KO) висловився про битву Олександра Усика (25-0, 16 КО) з Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає The Ariel Helwani Show.

Британець пояснив, чому чинний король надважкого дивізіону продемонстрував свій не найкращий виступ проти легендарного нідерландського кікбоксера. Він вважає, що українець недооцінив свого суперника, для якого це був лише другий бій у боксі.

"Було багато запитань, дуже багато. Але моя теорія щодо бою така: Ріко було занадто важко сприймати серйозно. І якби я був на його місці, зробив би те саме. Усю кар'єру ти б'єшся на рівні, де суперники дають тобі додаткову мотивацію, змушують викладатися на максимум, бігати зайві кілометри, працювати ще більше. А тут – бій, на який складно налаштуватися. Але, хай там що, він здобув перемогу, хоч і суперечливу, як усі бачили. І навіть якби бій дійшов до останнього раунду, думаю, Усик все одно виграв би достроково. Я вважаю, що він саме недооцінив Ріко. Але я його не звинувачую, розумієш? Я б, як уже казав, зробив так само. Це схоже на ситуацію із Ф'юрі та Нганну – той самий елемент. Тож я не звинувачую його", – сказав Шираз.

Нагадаємо, що Усик переміг достроково в 11 раунді. Спочатку він відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав забивати в кутку рингу, після чого рефері зафіксував технічний нокаут.

Без урахування цієї 3-хвилинки українець мінімально поступався за записками суддів. Один рефері фіксував поразку 94:96, а двоє інших – нічию.

Напередодні об'єднаний чемпіон світу особисто висловився про цю битву. Він пояснив, чому йому було так складно в поєдинку з Ріко Верховеном.