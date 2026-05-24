Верховен: Мені здалося, що зупинка була трохи зарано

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО) чудово себе проявив у своєму другому бою за правилами боксу. Він добре вів поєдинок проти Олександра Усика (25-0, 16 КО), але в раунді №11 почав пропускати удари. Спочатку він побував у нокдауні, а потім після комбінації від Усика рефері зупинив бій за 2 секунди до гонгу.

Верховен після бою заявив, що здивований рішенням судді.

"Мені здалося, що зупинка була трохи зарано. Ми майже дійшли до кінця раунду, тож я думав: або дозвольте мені впасти зі щитом, або хоча б дочекайтеся гонгу. Але це не мені вирішувати. Я й так дуже вдячний за цю можливість – Усику за те, що прийняв бій, WBC за шанс. Я дуже пишаюся тим, що мені дали цей шанс, що я вийшов на цей ринг із таким крутим боксером", – заявив Ріко.

Усик перемогою захистив свій титул WBC. Титули WBA та IBF не стояли на кону, але організації українцю зарахують цю перемогу за захист поясів.

Раніше повідомлялося, що Усик отримає космічний гонорар за бій з Верховеном у Єгипті.

