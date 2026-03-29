Ітаума: Я б хотів наступний бій з Усиком

Британський боксер у надважкій вазі Мозес Ітаума (14−0, 12 КО) висловився про можливий бій проти чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24−0, 15 KO).

Слова 21-річного спортсмена наводить DAZN Boxing.

"Новий Майк Тайсон" заявив, що в наступному бою хотів би зустрітися з хорватом Філіпом Хрговичем, але не проти поєдинку з дворазовим абсолютним чемпіоном гевівейту.

"Натовп хоче Усика на наступний бій? Я хотів би бій проти Хрговіча, але, очевидно, він робить свою справу. Я б теж хотів Усика. Я б не відмовився від цього бою. Я не суперзірка, а просто дитина, яка намагається втілити свої мрії", – сказав Ітаума.

Нагадаємо, що у ніч на 29 березня Ітаума ефектно переміг американця Джермейна Франкліна (24-3, 15 КО), нокаутувавши суперника в п'ятому раунді.

Один з потенційних суперників Ітауми Філіп Хргович (19–1, 14 КО) 16 травня проведе бій проти британця Девіда Аллена (25–8–2, 20 КО).

Щодо Олександра Усика, то українець 23 травня битиметься з кікбоксером Ріко Верховеном в єгипетській Гізі. А от наступним суперником чемпіона може стати обов'язковий претендент на титул WBC Агіт Кабаєл.