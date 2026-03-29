Ітаума: Я б хотів наступний бій з Усиком
Британський боксер у надважкій вазі Мозес Ітаума (14−0, 12 КО) висловився про можливий бій проти чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24−0, 15 KO).
Слова 21-річного спортсмена наводить DAZN Boxing.
"Новий Майк Тайсон" заявив, що в наступному бою хотів би зустрітися з хорватом Філіпом Хрговичем, але не проти поєдинку з дворазовим абсолютним чемпіоном гевівейту.
"Натовп хоче Усика на наступний бій? Я хотів би бій проти Хрговіча, але, очевидно, він робить свою справу. Я б теж хотів Усика. Я б не відмовився від цього бою.
Я не суперзірка, а просто дитина, яка намагається втілити свої мрії", – сказав Ітаума.
Нагадаємо, що у ніч на 29 березня Ітаума ефектно переміг американця Джермейна Франкліна (24-3, 15 КО), нокаутувавши суперника в п'ятому раунді.
Один з потенційних суперників Ітауми Філіп Хргович (19–1, 14 КО) 16 травня проведе бій проти британця Девіда Аллена (25–8–2, 20 КО).
Щодо Олександра Усика, то українець 23 травня битиметься з кікбоксером Ріко Верховеном в єгипетській Гізі. А от наступним суперником чемпіона може стати обов'язковий претендент на титул WBC Агіт Кабаєл.