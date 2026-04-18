Рой Джонс оцінив шанси Ітауми у поєдинку з Усиком

Ексчемпіон світу Рой Джонс-молодший вважає, що непереможений британець Мозес Ітаума здатний панувати у надважкому дивізіоні.

Про це він розповів у коментарі Boxing News Online.

На думку Джонса, найбільші труднощі Ітаумі здатен створити чинний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик.

"Чи є Мозес Ітаума найзахопливішим надважковаговиком з часів Майка Тайсона? Зараз – так, думаю, що так. У нього є та вибухова ударна міць, яка була у Тайсона; якщо ти можеш влучити першим, то в більшості випадків нокаутуєш суперника. Саме це робив Майк. Він бив раніше, ніж били його, і завершував бої достроково, бо був настільки вибуховим.

Якщо Ітаума зможе це робити, він нокаутує більшість супертяжів. Але з Олександром Усиком все складніше – у нього важко влучити. Мозес створить проблеми всім супертяжам. Не можна сказати, що він їх переможе, поки не побачимо його в ринзі проти них, бо ми ще не бачили, як він тримає удар. Але єдиний, хто, на мою думку, створить йому найбільші проблеми – це Усик", – розповів Джонс.