Льюїс оцінив готовність Ітауми скинути з трону Усика та стати королем надважкого дивізіону

Колишній абсолют Леннокс Льюїс поділився думкою про потенційний бій Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти зіркового проспекта Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).

Легендарний британець відреагував на розмови, що його земляк уже готовий по-справжньому кинути виклик чинному королю надважкого дивізіону. Він вважає, що молодому боксеру поки зарано ділити ринг з українським чемпіоном.

"Мозес – чудовий молодий і перспективний боєць. У нього є характер, він викидає хороші удари. Я вважаю, що прийде час, коли йому потрібно буде зробити цей крок на елітний рівень, але поки що він не настав. У нього попереду багато часу, тож йому слід не поспішати. Поспіху взагалі немає. На його місці я б почекав, поки Олександр Усик завершить кар'єру, а вже потім розумів би: "Я зараз правлю надважкою вагою". Але виходити проти нього прямо зараз – трохи зарано", – сказав Льюїс.

Нагадаємо, що востаннє Мозес Ітаума виходив у ринг наприкінці березня. Він нокаутував американця Джермейна Франкліна у п'ятому раунді.

Одразу після тієї перемоги британець заявив, що хоче битись з Олександром Усиком. Проте раніше українець пояснював, що не планує цей бій, адже не бажає зламати кар'єру молодому боксеру.