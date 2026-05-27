Красюк – про роботу Усика з Голубом: Його готували до сильніших ударів, а не до аматорського стилю

Промоутер Олександр Красюк висловився про роботу Олександра Усика (25-0, 16 КО) з тренером Єгором Голубом, який готував його у статусі головного наставника до бою проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Його цитує TalkSPORT Boxing.

"Олександр Усик – із тих, хто готується до кожного бою однаково, включаючи цей. Але, панове, треба пам'ятати, що йому вже 39 років. Потрібно віддати належне Ріко, який майже того ж віку, але якщо ти проводиш 12-раундові бої, то в якийсь момент почуваєшся виснаженим. І, звичайно, це не виправдання, але я знаю, напевно, тому що дружу з його нинішнім тренером Єгором Голубом, який замінив Юрія Ткаченка, і я знаю, що вони працювали так само, як і раніше, тренувалися так само і виконували такий самий обсяг роботи в тренувальному таборі. Але різниця між 33 та 36, а також між 36 та 39 роками істотна, і це повинні враховувати всі фахівці при підготовці бійця до такого бою", – сказав Красюк.

Відомий промоутер розповів, що Усик мало працював ногами у зустрічі в Гізі, а кількість кроків, які він раніше робив на рингу, значно зменшилася.

Красюк не виключив, що такий стиль був задумом команди українця, аніж планом самого боксера.

"Його готували до сильніших ударів, а не до аматорського стилю боксу, де він зазвичай вигравав усі свої титули. Можливо, це було свого роду... Я не називаю це помилкою, тому що врешті-решт Усик переміг, і це головний момент, але це може пояснити його малорухливість у плані роботи ніг", – додав експромоутер непереможеного бійця з України.

Нагадаємо, що у куті Усика безпосередньо під час бою з Верховеном не був тренер Юрій Ткаченко. Раніше Красюк пояснив таку відсутність досвідченого наставника.

Також із заявою після поєдинку виступив Єгор Голуб, який раніше працював з іншим українцем Денисом Берінчиком. Наставник та 38-річний боксер більше не співпрацюють.

Додамо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді, але рішення судді про зупинку бою рознесли у боксерській спільноті.

Ріко вже подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.