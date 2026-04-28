Здатний перемогти будь-кого: легенда боксу застеріг Усика від бою з непереможним британцем

Колишній чемпіон світу Насім Хамед оцінив можливий поєдинок володаря титулів WBA, WBC і IBF у суперважкій вазі Олександра Усика проти британського проспекта Мозеса Ітауми.

Його слова передає talkSPORT Boxing.

"Чи переможе Ітаума Усика просто зараз? Поки у нього не вистачає досвіду, але якщо ви натиснете на мене, то я все одно скажу, що Мозес здатний перемогти будь-кого.

Навіщо Усику битися з Ітаумою? У цьому немає жодного сенсу. Тому я знаю, що їхній бій не відбудеться. Але чи вірю я, що Мозес впорається з усіма іншими? Бог ти мій.

Знаєте, чому я люблю цього хлопця? Коли ми зустрілися в Саудівській Аравії, він сказав мені, що я його улюблений боєць", – заявив Хамед.