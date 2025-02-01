Кличко повернеться в ринг у 2025 році – The Ring

Легенда світового боксу Володимир Кличко повернеться в ринг у 2025 році.

Про це повідомляє авторитетний ресурс The Ring, яким наразі володіє глава Головного управління з питань розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх.

За їхньою інформацією, українець серйозно готується провести "великий бій" цього року і побити рекорд Джорджа Формана.

Зазначимо, що американський боксер Джордж Форман став найстаршим чемпіоном світу в хевівейті в 1994 році. Це досягнення йому підкорилося, коли він у 45-річному віці в титульному бою нокаутував Майкла Мурера в десятому раунді. Кличку наразі 48 років, тож він ще може стати найстаршим чемпіоном.

У якій саме боксерській формі перебуває Володимир, звісно, невідомо, але його повернення стало б однією з найбільших подій світу спорту.

Раніше на можливе повернення Кличка відреагував чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO в надважкій вазі Олександр Усик, а Тайсон Ф'юрі взагалі назвав його дідом, втім, не виключив бою проти нього, якщо йому запропонують гроші.

Раніше Том Леффлер, який заснував К2 Promotions разом з братами Кличками, натякнув на те, що Володимир незабаром може знову вийти в ринг.

Також глава управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх знову виявив бажання організувати бій для української легенди світового боксу.

Втім, раніше сам колишній боксер не підтвердив інформацію про відновлення кар'єри, але натякав на так званий "останній танець".

Нагадаємо, що Володимир Кличко не боксував з квітня 2017 року, коли він програв бій Ентоні Джошуа.