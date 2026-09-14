Названо робочу причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка

Слідчі назвали робочу причину смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка була нареченою Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

Про це повідомляє TMZ.

У день своєї смерті вона прийняла таблетку оксикодону, що, на думку правоохоронців, містила фентаніл. Результати токсикологічної експертизи ще не готові, проте саме ця пігулка, ймовірно, призвела до фатальних наслідків.

Зазначається, що Гайден мала в Лос-Анджелесі дилера, який забезпечував її різними рецептурними препаратами з "чорного ринку", зокрема оксикодоном. Напередодні смерті, під час перельоту до Південної Кароліни, акторка прийняла кілька препаратів, придбаних у нього.

Правоохоронці вважають, що американка випила оксикодон, і припускають, що ця таблетка була з домішкою фентанілу. Управління боротьби з наркотиками в Лос-Анджелесі активно з'ясовує подробиці стосунків між Панеттьєрі та її дилером, намагаючись простежити шлях цієї таблетки саме до нього.

Оксикодон – це потужний опіоїдний анальгетик, який застосовується за рецептом для усунення помірного та сильного болю. Фентаніл – синтетичний опіоїдний анальгетик, який має дію у 20-40 разів сильнішу, ніж героїн, і в 100 разів сильнішу, ніж морфін.

Нагадаємо, що Гайден і Володимир виховували доньку Каю, яка народилася у 2014 році. Життя акторки обірвалось 16 серпня.