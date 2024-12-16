Пізніше я скажу вам, правда це чи неправда: Усик – про можливе повернення Кличка в ринг

Чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) відреагував на можливе повернення українського ексчепіона світу у хевівейті Володимира Кличка (64-5, 53 КО), зазначивши, що особисто спитає про це у нього після реваншу з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він сказав у коментарі Fight Hub TV.

"Я зараз не думаю про Володимира. Не знаю. Я не дивлюся телевізор, не дивлюся новини, не дивлюся соцмережі, Instagram тощо. Я зосереджений тільки на боксі.

У тренувальному таборі я розмовляв зі своєю дружиною, зі своєю командою, зі своєю сім'єю, читав книги, вивчав англійську.

Можливо, коли я повернуся в готель, я зателефоную Володимиру і скажу: "Привіт, чемпіоне, ти повертаєшся?". Можливо, пізніше я скажу вам, правда це чи неправда", – сказав Усик.

Раніше на можливе повернення Кличка відреагував Тайсон Ф'юрі.

Повідомлялося, що Том Леффлер, який заснував К2 Promotions разом з братами Кличко, натякнув на те, що Володимир незабаром може знову вийти в ринг.

Також голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх знову виявив бажання організувати бій для української легенди світового боксу.

Нагадаємо, що Володимир Кличко не боксував з квітня 2017 року, коли він програв бій Ентоні Джошуа.