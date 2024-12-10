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Засновник K2 Promotions натякнув на повернення Володимира Кличка у бокс

Олексій Погорелов — 10 грудня 2024, 17:18
Засновник K2 Promotions натякнув на повернення Володимира Кличка у бокс
Володимир Кличко
Instagram Володимира Кличка

Том Леффлер, який заснував компанію K2 Promotions разом з братами Кличками, заявив, що не варто виключати варіант із потенційним поверненням Володимира у бокс.

Про це промоутер розповів в інтерв'ю Sky Sports.

"Я знаю, що колись він мріяв побити рекорд Джорджа Формана і стати найвіковішим чемпіоном у важкій вазі.

Я не хочу говорити за Володимира, нехай він сам скаже все, що з цим пов'язано", – сказав Леффлер.

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На думку промоутера, 48-річний українець міг би зустрітися на одному рингу з Даніелем Дюбуа.

"Він би не став битися з (Олександром) Усиком, тому що це його співвітчизник, але тепер з такими боксерами, як Даніель Дюбуа, і в залежності від того, що станеться, ми можемо побачити, як він повернеться.

Проте ми дозволимо йому зробити будь-яку заяву. Багато залежить від того, що станеться 21 грудня.

Немає кращого представника боксу, ніж Володимир та його брат Віталій. Я думаю, що багато фанатів будуть дуже раді побачити Володимира знову на рингу".

Володимир Кличко завершив професійну кар'єру після поразки Ентоні Джошуа у квітні 2017 року.

До цього він програв Тайсону Ф'юрі у титульному поєдинку, у якому втратив усі пояси. У контракті був прописаний реванш, який так і не відбувся через проблеми у "Циганського короля".

Нагадаємо, що 21 грудня відбудеться реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. На кону стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та WBC.

K2 Promotions Володимир Кличко

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