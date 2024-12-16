Реванш з Кличком? Покажіть мені гроші: Ф'юрі – про можливе повернення українця в ринг

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) відреагував на можливе повернення українського ексчепіона світу у хевівейті Володимира Кличка (64-5, 53 КО), зазначивши, що він готовий на будь-який бій за гроші.

Слова британця наводить BoxNation.

"Кличко повертається? Хай щастить хлопцеві, що б він не хотів робити. Удачі. Я казав йому, що він занадто старий, коли йому було 37 років. Тож зараз він, безперечно, занадто старий, йому 48 років. Дід.

Реванш з ним? Я боєць, який проводить бої за гроші, покажіть мені гроші", – сказав Ф’юрі.

Раніше Том Леффлер, який заснував К2 Promotions разом з братами Кличко, натякнув на те, що Володимир незабаром може знову вийти в ринг.

Також голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх знову виявив бажання організувати бій для української легенди світового боксу.

Нагадаємо, що Володимир Кличко не боксував з квітня 2017 року, коли він програв бій Ентоні Джошуа.