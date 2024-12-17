Я це ще можу, останній танець для мене цікавий: Кличко – про можливе повернення в ринг

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) розповів про можливе повернення в ринг, зазначивши, що так званий last dance (останній танець) для нього дуже цікавий.

Про це він сказав у інтерв'ю Yotube-каналу "Бомбардир".

"Повернення в спорт, я вже там був майже 30 років – я не бачу повернення в спорт. Що я бачу? Гарне відчуття бути в гарній формі. Для мене так званий last dance – дуже цікавий. У цьому може бути сенс. Якщо ви мене запитаєте, чи я виключаю можливість last dance – це буде невірно, тому що я це ще можу. Скільки буде тривати це "я можу" – не знаю. Місяць, шість, рік чи три – я ще не знаю. Здоров’я це така складна штука, тут воно є, тут його немає.

Чи скучив я за великим боксом? Ні, я наївся спортом. Це дуже і дуже складна робота. Це боляче ментально та фізично. Спорт обмежує тебе в житті. Ти обмежений як спортсмен. Ні, я не хочу повернення в спорт. Я можу, як називають last dance, але ж повернення в спорт не буде. Це вже в минулому", – зазначив Володимир.

Він наголосив, що має нові виклики в житті, зокрема, закінчити війну в Україні.

"По-перше, закінчити цю війну, бо вона зупиняє нас українців у всьому, щоб ми не робили. Буде життя після війни, якщо воно буде, ми сподіваємось, що воно буде, ми працюємо над цим, щоб воно було – ми знаємо, що воно буде. Зараз світ дивиться, як ми обороняємось, а потім світ буде дивитися, як ми будуємо нашу країну", – сказав Кличко.

Раніше на можливе повернення Кличка відреагував чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усик, а Тайсон Ф'юрі взагалі назвав його дідом, втім, не виключив бою проти нього, якщо йому запропонують гроші.

Раніше Том Леффлер, який заснував К2 Promotions разом з братами Кличко, натякнув на те, що Володимир незабаром може знову вийти в ринг.

Також голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх знову виявив бажання організувати бій для української легенди світового боксу.

Нагадаємо, що Володимир Кличко не боксував з квітня 2017 року, коли він програв бій Ентоні Джошуа.