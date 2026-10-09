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Суд призначив Кличка тимчасовим опікуном майна, успадкованого його донькою після смерті Панеттьєрі

Олексій Мурзак — 9 жовтня 2026, 19:40
Суд призначив Кличка тимчасовим опікуном майна, успадкованого його донькою після смерті Панеттьєрі
Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко
Getty Images

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко отримав тимчасову опіку над майном, яке його донька успадкувала від матері – акторки Гейден Панеттьєрі.

Про це повідомляє ABC News.

Кличко звернувся до суду через побоювання щодо збереження майна колишньої нареченої. За його твердженням, сторонні особи, які не належать до родини Панеттьєрі, могли намагатися нажитися після її смерті.

Суддя в Лос-Анджелесі задовольнив відповідне прохання українця 11-річна Кая є єдиною спадкоємицею багатомільйонних статків акторки. Володимир і Кая долучилися до засідання 8 жовтня дистанційно.

Панеттьєрі померла 16 серпня. Кличко та акторка розійшлися у 2018 році, після чого донька залишилася під опікою батька.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

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