Не цікаво: Кличко – про відновлення кар'єри

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко не підтвердив інформацію про відновлення кар'єри.

Про це боксер розповів у коментарі Новини.LIVE.

"Немає сенсу коментувати це. Не цікаво", – прокоментував 48-річний Володимир.

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Нагадаємо, що Кличко не боксував з квітня 2017 року, коли він програв бій Ентоні Джошуа. А перед цим, 28 листопада 2015 року, Ф'юрі здобув перемогу над Кличко одноголосним рішенням суддів 115:112, 115:112, 116:111.