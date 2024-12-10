Туркі знову заявив про бажання організувати бій для Кличка

Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх знову виявив бажання організувати бій для легенди світового боксу Володимира Кличка.

Заяву функціонера наводить Fight Hub.

"Я хочу побачити ще раз, як ти намагаєшся здобути пояс чемпіона світу. Побачимо, все залежить від результату бою Усик - Ф'юрі, від результату Дюбуа.

Я буду просити WBC, IBF, WBA, WBO, щоб вони дали тобі шанс", - заявив Туркі.