Туркі знову заявив про бажання організувати бій для Кличка
Володимир Кличко
The Ukrainians
Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх знову виявив бажання організувати бій для легенди світового боксу Володимира Кличка.
Заяву функціонера наводить Fight Hub.
"Я хочу побачити ще раз, як ти намагаєшся здобути пояс чемпіона світу. Побачимо, все залежить від результату бою Усик - Ф'юрі, від результату Дюбуа.
Я буду просити WBC, IBF, WBA, WBO, щоб вони дали тобі шанс", - заявив Туркі.
Відзначимо, що у разі перемоги Кличка у можливому поєдинку, українець стане найстарішим чемпіоном світу у надважкій вазі.
Наразі рекорд тримає Джордж Форман, який завершив кар'єру у віці 46 років та 195 днів, тримаючи титул IBF.
Раніше президент WBC Ukraine прокоментував спортивну спадщину братів Кличко.