Кличко: Якщо європейці не сидітимуть за столом переговорів, то самі опиняться в меню Путіна

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко заявив, що Європа має бути учасником перемовин із Росією, де обговорюється майбутнє України.

Про це він розповів в етері німецької програми Maischberger.

"Йдеться не лише про Німеччину, а і про Європу. Ми – одна родина. Це питання всієї Європи. Якщо європейці не сидітимуть за столом переговорів, то самі опиняться в меню Путіна. Саме цього він і прагне – розколу. Розколу Німеччини, розколу Європи. Ми не повинні цього допустити", – сказав Кличко.

"Доктор Сталевий Молот" підкреслив, що потрібно жорсткіше тиснути на Росію санкціями та здійснювати значно більше заходів щодо цього, адже лише так можна захистити себе:

"Інакше, я вважаю, що бажання Путіна цілком зрозумілі. Він уже неодноразово про них говорив. Найбільшою трагедією минулих століть він назвав розпад Радянського Союзу. Ця людина свого часу перебувала тут, у Східній Німеччині. Тож Німеччина повинна підготуватися до того, що за наказом росіян східну частину країни доведеться знову передати Радянській імперії, як це було колись. Чи готова Німеччина до такого? Адже, судячи з останніх заяв, складається враження, що країну поступово готують до того, аби вона зрештою могла уявити собі певну політику зближення та дружніх відносин із Росією".

Зазначимо, що напередодні відбулись тристоронні переговори між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. Наші дипломати проводили консультації там з європейськими лідерами, проте ті не перебували за столом перемовин.

Зокрема, у столиці ОАЕ обговорили можливість провести масштабний обмін військовополоненими. Володимир Зеленський заявив, що йшлося про можливе повернення в Україну 1000 або 1500 наших людей.