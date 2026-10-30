Відомий коментатор несподівано закликав Джошуа розірвати співпрацю з тренером

Відомий коментатор та британський боксер Пол Сміт порадив колишньому чемпіону світу у гевівейті Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) завершити співпрацю з Беном Девісоном через його прихильність до Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це він висловився в інтерв'ю Boxing News.

"Здається, Девісон разів десять уголос повторив, що любить Тайсона Ф'юрі. Якби я з кимось бився, а мій тренер в інтерв'ю розповідав би, як сильно він любить мого суперника – я б із таким тренером попрощався", – заявив Сміт.

Він не розуміє наставника, який публічно розповідає усім, як сильно він любить та поважає наступного суперника Ей Джея.

Зазначимо, що до двох попередніх поєдинків британця готував Єгор Голуб і тренерський штаб Олександра Усика. У цих боях Джошуа достроково переміг Джейка Пола та Крістіана Пренгу.

Після цього британець повернувся до роботи під керівництвом Девісона, який контактуватиме з фахівцями із оточення непереможеного українця. Нагадаємо, що чимало людей зі світу боксу розкритикували співпрацю Ентоні з командою Усика. Одним із таких хейтерів був Дерек Чісора. Ветеран боксу назвав таку спільну роботу головною проблемою.

Водночас промоутер Едді Гірн пояснив, що Ентоні готуватимуть одразу декілька спеціалістів, аби створити додаткову перевагу над "Циганським королем".

Додамо, що двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.