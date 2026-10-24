Обидва вже пройшли свій пік: Хргович – про бій Джошуа з Ф'юрі

Володар титулу IBF у надважкій вазі Філіп Хргович поділився думками щодо майбутнього поєдинку за вакантний пояс WBA Super між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Його слова передає Boxing News.

Хорватський боксер вважає, що перемогу в цьому протистоянні здобуде Ф'юрі, до того ж достроково.

"Не думаю, що вони захочуть битися зі мною після бою. Буду радий помилитися, але мені так не здається. Гадаю, зважаючи на останній виступ Джошуа, переможе Ф'юрі. Ентоні бився з джорніменом і впав через десять секунд після дуже легкого удару. Вважаю, що Ф'юрі нокаутує його, але побачимо", – сказав хорватський надважковаговик.

Хргович підкреслив, що найкращі роки кар'єри Ф'юрі та Джошуа залишилися позаду.

"Я вважаю, що це цікавий бій, адже вони обидва – суперзірки. Але, на мою думку, вони вже пройшли пік своєї кар'єри", – підсумував Хргович.

Бій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

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