Він уже просто не той: чемпіон світу заявив, що Джошуа варто завершити кар'єру

Володар пояса IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) має повісити рукавички на цвях, адже втратив колишній рівень.

Про це він розповів у коментарі Аріелю Хельвані.

"Коли я побачив останній бій Ентоні, мені стало його шкода, адже перед поєдинком він казав, що закрив усі свої бізнеси, щоб зосередитися на боксі. Джошуа змінив тренера вже, мабуть, удвадцяте. Почав працювати з командою Усика. Зробив усе, що міг. А потім виходить на бій із боксером-джорніменом і падає вже за десять секунд. Я не міг у це повірити. Мені стало його шкода, і я думаю, що йому більше не варто битися… Він уже просто не той", – сказав Хргович.

Зазначимо, що під час першого раунду того протистояння Крістіан двічі відправив Ей Джея в нокдаун. Британець зміг відновитись й у другій трихвилинці нокаутував албанця.

Наразі Джошуа готується до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.