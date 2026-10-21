Ф'юрі розкрив спаринг-партнера, який допомагає йому готуватись до бою з Джошуа

Американський боксер Джаррелл Міллер (27-1-2, 22 КО) допомагає Тайсону Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) готуватися до британської дуелі проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Про це повідомив Ф'юрі в Інстаграмі.

Гевівейтер перебуває у тренувальному таборі "Циганського короля" у Маямі, будучи спаринг-партнером 38-річного колишнього чемпіона світу.

Цікаво, що раніше Міллер заявляв, що переміг би обох британських зірок – Ф'юрі та Джошуа. У своєму останньому бою Джаррелл переміг кубинця Леньє Перо на арені "Fontainebleau Las Vegas" в американському Лас-Вегасі.

Також була інформація, що частиною підготовки Тайсона до двобою є британський боксер Джо Джойс.

Бій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

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Раніше Дерек Чісора раптово розкритикував співпрацю Ей Джея з командою Олександра Усика. Нагадаємо, що напередодні грудневого поєдинку Ентоні повернувся до тренера Бена Девісона, який готує Джошуа до бою, але водночас плідно контактує з представниками команди непереможеного українця.