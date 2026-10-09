Потрібно перервати цю негативну серію в історії своїх попередніх боїв: Красюк оцінив тренера Джошуа

Олександр Красюк розповів, чи може потенційна поразка Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО), з яким працює Бен Девісон, від Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) негативно вплинути на молодого тренера перед поєдинком Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Свою думку він висловив в інтерв'ю Boxing News.

"Думаю, Бену потрібно перервати цю негативну серію в історії своїх попередніх боїв. Але якщо бійці продовжують із ним працювати, це означає, що вони покладаються на нього, поважають і довіряють йому. Звідки нам знати, що там відбувається і чому вони програють? Ми бачимо лише результат. Але, можливо, спосіб підготовки та їхній фізичний і психологічний стан їм більше підходять. Ми не можемо стверджувати, що Бен робить щось не так, не будучи частиною тренувального табору. Ми не можемо цього сказати, не можемо так стверджувати", – сказав Красюк.

Колишній промоутер Олександра Усика припустив, що у тренерській діяльності Девісона може початися нова переможна ера.

Раніше Красюк зізнався, кого підтримуватиме у реванші Дюбуа – Вордлі. Перший бій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO.

Нагадаємо, що Джошуа повернувся до роботи під керівництвом Девісона напередодні підготовки до двобою з Тайсоном Ф'юрі, який запланований на 11 грудня у Кардіффі. 33-річний наставник співпрацюватиме із командою Олександра Усика, яка готувала британця до двох попередніх переможних поєдинків.

Водночас Едді Гірн, промоутер Ей Джея, заявляв, що Ентоні готуватимуть до поєдинку одразу декілька спеціалістів.

Також Гірн висловився про те, чи реальний реванш у протистоянні. Джошуа – Ф'юрі.