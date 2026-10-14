Намагалися його змінити: Чісора несподівано розкритикував співпрацю Джошуа з командою Усика

Британський боксер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) знайшов проблему Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) в останніх поєдинках через його співпрацю з командою Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Про це він розповів у інтерв'ю Sun Boxing.

"Йому дали "команду Б", намагаючись видати її за "команду А". А "команду А" звільнили. Тож якби Ей Джей боксував проти того кікбоксера (Ріко Верховена – прим. ред.), ми б зараз говорили зовсім про інше, бо той кікбоксер був у чудовій формі. Розумієш? Слухай, я ставлю на його перемогу в тому бою. Бо пам'ятай: Пітер Ф'юрі знає, як готувати бійців", – заявив Чісора.

На думку ветерана боксу, представники українського боксера намагалися змінити Ей Джея, пригадавши відхід із команди досвідченого тренера Юрія Ткаченка.

Нагадаємо, що команда Усика готувала Джошуа до боїв проти Джейка Пола та Крістіана Пренги. В останній зустрічі Ентоні у другому раунді нокаутував албанця, хоча у першій трихвилинці биратнець несподівано побував у нокдауні.

Після поєдинку чимало людей розкритикували роботу кута Джошуа. Раніше британський наставник Дейв Колдвелл назвав головний мінус Ей Джея, який не змогла виправити команда непереможеного українця.

Відзначимо, що до дуелі з Тайсоном Ф'юрі Джошуа готуватиме Бен Девісон. 33-річний наставник працюватиме у "співпраці" зі спеціалістами з оточення Усика. Промоутер Едді Гірн пояснив, що Ентоні готуватимуть одразу декілька спеціалістів, аби створити додаткову перевагу над "Циганським королем".

Двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.