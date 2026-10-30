Він битиметься до смерті: батько Ф'юрі виступив із гучною заявою перед боєм проти Джошуа

Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона світу у гевівейті Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), розповів, що його син віддасть усього себе у британській дуелі проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Цей майбутній двобій він обговорив в інтерв'ю Jamie Vardy's Having A Party.

"Зустрічаються двоє чоловіків. Обидва – дворазові чемпіони світу. Обидва – справжні бійці. Жоден із них не захоче програти. Для обох хлопців це означає набагато більше, ніж багато хто собі уявляє. Я знаю, що Тайсон битиметься, демонструючи своє мистецтво. Він битиметься до смерті 11 грудня. Якщо Ей Джей не буде готовий убити Тайсона, той і далі стоятиме й завдаватиме ударів", – заявив Ф'юрі-старший.

Батько "Циганського короля" зізнався, що якби його сину навіть під час бою відпиляли ногу, він усе одно б продовжив битися, пригадавши поєдинок проти Деонтея Вайлдера, коли він побував у глибокому нокдауні.

"Вони б'ються за свою свободу, за свої сім'ї, за все, що мають. Але я завжди казав: гладіатор – це гладіатор. Вони не створені для сімейного життя", – додав Джон Ф'юрі.

Раніше батько Тайсона заявив, що пропустить протистояння, яке відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Нещодавно колишній чемпіон Рой Джонс розповів, що Ей Джей має достатньо потужності, щоб нокаутувати Ф'юрі.

Додамо, що одним зі спаринг-партнерів Тайсона у межах підготовки до бою є Джаррелл Міллер.