Стояв там, як дурень: британський тренер розніс наставника Ітауми після поразки від Хрговича

Британський тренер Баррі Макгіган розкритикував свого колегу Бена Девісона за поведінку під час бою Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Його слова передає Seconds Out.

Фахівець вважає, що наставник 21-річного боксера мав раніше викидати білий рушник, а така нерішучість могла призвести до великих проблем зі здоров'ям у проспекта.

"Він стояв там, як дурень, і дивився на хлопця. Тобі не потрібно доводити свого бійця до приниження. Кинь цей ї****й рушник, коли він вже втомився. Вибачте за ненормативну лексику, але він мав зупинити це. Знаєш, це просто підриває впевненість у собі, і в цьому нема жодної потреби. Стояти там, як ідіот, і дивитися на нього, витріщатися... Він бачить, що хлопець виснажений. Кинь рушник, зроби це. Це твоя робота. Твоя робота – захищати свого бійця понад усе, бо ще два удари можуть коштувати йому життя. Розумієш, про що я кажу? І це може дуже сильно його травмувати. Я трохи драматизую, але це дуже небезпечно. І, знаєш, коли твій боєць абсолютно виснажений, втомлений, його кидає з боку в бік, кинь цей клятий рушник. Не вагайся, просто кинь його. Врятуй його, щоб він міг повернутися. Ось що треба було робити", – сказав Макгіган.

Зазначимо, що Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Мозес впевнено забирав за очками перемогу, проте не розрахував сили та ледь тримався на ногах.

Через це рефері зупинив поєдинок достроково. Перед цим Девісон певний час стояв з рушником у руках і викинув його одночасно із рішенням судді завершити бій.

Проспекта врешті-решт винесли з арени на ношах, після чого госпіталізували. Раніше кут британця також розкритикував колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі.