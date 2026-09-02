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Стояв там, як дурень: британський тренер розніс наставника Ітауми після поразки від Хрговича

Денис Іваненко — 2 вересня 2026, 13:48
Стояв там, як дурень: британський тренер розніс наставника Ітауми після поразки від Хрговича
Девісон та Ітаума
Getty Images

Британський тренер Баррі Макгіган розкритикував свого колегу Бена Девісона за поведінку під час бою Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Його слова передає Seconds Out.

Фахівець вважає, що наставник 21-річного боксера мав раніше викидати білий рушник, а така нерішучість могла призвести до великих проблем зі здоров'ям у проспекта.

"Він стояв там, як дурень, і дивився на хлопця. Тобі не потрібно доводити свого бійця до приниження. Кинь цей ї****й рушник, коли він вже втомився. Вибачте за ненормативну лексику, але він мав зупинити це. Знаєш, це просто підриває впевненість у собі, і в цьому нема жодної потреби. Стояти там, як ідіот, і дивитися на нього, витріщатися... Він бачить, що хлопець виснажений. Кинь рушник, зроби це. Це твоя робота.

Твоя робота – захищати свого бійця понад усе, бо ще два удари можуть коштувати йому життя. Розумієш, про що я кажу? І це може дуже сильно його травмувати. Я трохи драматизую, але це дуже небезпечно. І, знаєш, коли твій боєць абсолютно виснажений, втомлений, його кидає з боку в бік, кинь цей клятий рушник. Не вагайся, просто кинь його. Врятуй його, щоб він міг повернутися. Ось що треба було робити", – сказав Макгіган.

Зазначимо, що Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Мозес впевнено забирав за очками перемогу, проте не розрахував сили та ледь тримався на ногах.

Через це рефері зупинив поєдинок достроково. Перед цим Девісон певний час стояв з рушником у руках і викинув його одночасно із рішенням судді завершити бій.

Проспекта врешті-решт винесли з арени на ношах, після чого госпіталізували. Раніше кут британця також розкритикував колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі.

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