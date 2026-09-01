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Потрібно відключитися від боксу: Воррен відмовив Ітауму від реваншу проти Хрговича

Софія Кулай — 1 вересня 2026, 20:08
Потрібно відключитися від боксу: Воррен відмовив Ітауму від реваншу проти Хрговича
Мозес Ітаума
instagram.com/m.itauma

Промоутер Френк Воррен відмовив свого клієнта Мозеса Ітауму (14-1, 12 КО) у миттєвому реванші проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Його цитує The Ring.

Відомий функціонер заявив, що 21-річному британцю потрібен відпочинок без боксу після сенсаційного фіаско у битві проти хорватського супертяжа.

"Ітаума одразу запитав: "Ми можемо організувати реванш?" Це нормальна реакція, але я сказав, що йому потрібно відключитися від боксу і відпочити. Нехай перезарядить батареї та повернеться трохи пізніше. Мозес показав, що він вже на цьому рівні.

За умови, що він винесе уроки з цього бою, я думаю, Мозес зможе продовжувати і робити великі речі. Я хотів би побачити його принаймні в одному, можливо, двох боях і подивитись, чого ми досягнемо, перш ніж повернутися до цього рівня", – передає авторитетний журнал слова промоутера.

Нагадаємо, що Хргович нокаутував Ітауму у 9-му раунді в Лондоні. Філіп став новим володарем чемпіонського поясу IBF у гевівейті, від якого раніше відмовився Олександр Усик.

Ця поразка була настільки болючою для "Нового Майка Тайсона", що він не зміг самостійно покинути ринг, а лише на ношах. Після цього його госпіталізували. Через певний час Мозес вперше прокоментував своє фіаско.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс порадив Ітаумі залишатися сильнішим та не слухати критику. Тоді як Карл Фроч оцінив чемпіонські перспективи Мозеса.

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