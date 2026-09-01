А твій кут ще гірший: Бредлі назвав фатальну помилку Ітауми в титульному бою проти Хрговича

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі (33-2-1, 13 KO) поділився думками щодо поєдинку Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) та Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) за пояс IBF.

Його слова передає Boxing News 24/7.

Американець заявив, що в цьому поєдинку 21-річний проспект сам себе переграв. Він поставив під сумнів рівень IQ британця та розкритикував його тренерів.

"Якщо у тебе такий високий бійцівський IQ, як про тебе кажуть, а навички в тебе є. То твій боксерський IQ на посередньому рівні, брате, а твій кут ще гірший. Ти не бачив, що цей хлопець просто захищався проти тебе? Це все, що він робив. Ти викладаєшся на повну, намагаючись домогтися нокауту. Ось що буває, коли намагаєшся витиснути нокаут за будь-яку ціну", – сказав Бредлі.

Зазначимо, що Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Британець розбивав хорвата протягом усього бою, проте не розрахував сили.

Через це Мозес ледь стояв на ногах і рефері зупинив поєдинок достроково. Проспекта виносили з арени на ношах, після чого госпіталізували.

Раніше про це протистояння висловився Френк Воррен. Промоутер заявив, що британцю треба вивчити історію боксу та згадав Володимира Кличка.