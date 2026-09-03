Не варто робити вигляд, що Хргович якийсь термінатор: Гірн – про кривдника Ітауми

Промоутер Едді Гірн висловився про нещодавню перемогу Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) над фаворитом їхнього очного протистояння Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

Відомий функціонер зазначив, що не потрібно ідеалізувати хорвата та перетворювати його у якогось "термінатора", пригадавши поразку Хрговича від Даніеля Дюбуа (1 червня 2024-го).

"Не варто робити вигляд, що Хргович якийсь термінатор. Я маю на увазі, що Даніель Дюбуа добряче його побив і зупинив. Я знаю, що в нього було розсічення. Девід Аделеє відправив його в нокдаун у сьомому раунді чи щось таке, Мозес ніколи не змушував його стояти на ногах", – сказав Гірн.

Нагадаємо, що Філіп нокаутував "Нового Майка Тайсона" у 9-му раунді. Після чого Мозес покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про госпіталізацію 21-річного британця.

Після такого сенсаційного результату Хргович прагне об'єднати титули. Новий володар поясу IBF хоче побитися проти Агіта Кабаєла (WBC) або власника титулу WBO Даніеля Дюбуа.

Також після останнього протистояння кривдник Ітауми розповів, хто його мотивував продовжити кар'єру після болючої поразки від "Динаміта".