Цей хлопець завжди дисциплінований, у нього чудовий характер: Усик – про Канело
Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів про свої стосунки з колишнім абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).
Про це повідомляє DAZN Boxing.
"Слухайте, ми знайомі вже давно. Спочатку спілкувалися через інтернет, в інстаграмі. А тепер тренуємося разом. Це чудово. Він дивовижний боєць. Канело завжди дисциплінований – для мене це найголовніше.
Чи навчився я чомусь у нього? Так, звісно. Цей хлопець завжди дисциплінований, у нього чудовий характер. У тебе є одна-дві комбінації, які потрібно відпрацьовувати знову та знову. Не сто комбінацій, а лише дві-три. Цього цілком достатньо. Вважаю, що Канело може стати абсолютом знову", – сказав Усик.
Зазначимо, що Олександр прибув разом із Саулем у Саудівську Аравію на бій мексиканця, який відбудеться 31 жовтня. Він битиметься за титул WBC із французом Крістіаном Мбіллі.
Напередодні боксери провели процедуру зважування. Також Канело розповів, чого очікує від цього протистояння.