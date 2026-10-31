Цей хлопець завжди дисциплінований, у нього чудовий характер: Усик – про Канело

Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів про свої стосунки з колишнім абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

Про це повідомляє DAZN Boxing.

"Слухайте, ми знайомі вже давно. Спочатку спілкувалися через інтернет, в інстаграмі. А тепер тренуємося разом. Це чудово. Він дивовижний боєць. Канело завжди дисциплінований – для мене це найголовніше.

Чи навчився я чомусь у нього? Так, звісно. Цей хлопець завжди дисциплінований, у нього чудовий характер. У тебе є одна-дві комбінації, які потрібно відпрацьовувати знову та знову. Не сто комбінацій, а лише дві-три. Цього цілком достатньо. Вважаю, що Канело може стати абсолютом знову", – сказав Усик.