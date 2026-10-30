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Усик планує повернутися у крузервейт заради супербою з Бенавідесом

Олексій Мурзак — 30 жовтня 2026, 23:05
Усик планує повернутися у крузервейт заради супербою з Бенавідесом
Олександр Усик
Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) розглядає повернення до першої важкої ваги (крузервейту) аби провести супербій із чемпіоном світу Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО).

За даними Майка Коппінджера, менеджер українця Сергій Лапін розповів про цей план журналу The Ring.

Українець раніше був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті, а згодом перейшов у надважку вагу.

Бенавідес має провести бій 5 грудня, у якому спробує об'єднати три чемпіонські титули в першій важкій вазі.

Раніше батько Девіда зізнався, що є великим шанувальником українського боксера, а також додав, що хотів би побачити очну дуель свого сина із Усиком.

Сам боксер раніше вже повідомив, що вів перемовини з Олександром щодо потенційного протистояння у крузервейті.

Олександр Усик Давід Бенавідес

Олександр Усик

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