Усик планує повернутися у крузервейт заради супербою з Бенавідесом

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) розглядає повернення до першої важкої ваги (крузервейту) аби провести супербій із чемпіоном світу Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО).

За даними Майка Коппінджера, менеджер українця Сергій Лапін розповів про цей план журналу The Ring.

Oleksandr Usyk plans to return to cruiserweight for his next bout to pursue a super fight with David Benavidez, his advisor Serhii Lapin tells @ringmagazine. Usyk, the former undisputed cruiserweight champion, is the Ring Magazine heavyweight champion. Benavidez fights Dec. 5 to unify three cruiserweight titles. — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 30, 2026

Українець раніше був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті, а згодом перейшов у надважку вагу.

Бенавідес має провести бій 5 грудня, у якому спробує об'єднати три чемпіонські титули в першій важкій вазі.

Раніше батько Девіда зізнався, що є великим шанувальником українського боксера, а також додав, що хотів би побачити очну дуель свого сина із Усиком.

Сам боксер раніше вже повідомив, що вів перемовини з Олександром щодо потенційного протистояння у крузервейті.