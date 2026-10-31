Він повертається у крузервейт, щоб навести там лад: менеджер Усика – про плани боксера на 2027-й рік

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) планує повернутися у крузервейт у 2027 році, спершу поборотися за вакантний титул IBF, а потім зустрітися з Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО).

Про це повідомив його менеджер Сергій Лапін, слова якого наводить Talk Sport.

"Олександр планує повернутися до важкої ваги у 2027 році та знову стати абсолютним чемпіоном. Спочатку ми розглядаємо можливість провести бій за вакантний чемпіонський титул. Потім наша мета – зустрітися з Давідом Бенавідесом, об'єднати всі пояси та стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі", – зазначив Лапін.

У команді українця розглядають 2027-й як фінальний розділ його боксерської кар'єри.

"Ми розглядаємо 2027 рік як заключний розділ його кар'єри. Він хоче завершити її в статусі абсолютного чемпіона дивізіону, у якому вперше зібрав усі пояси", – сказав менеджер українця.

За його словами, план передбачає два поєдинки: спочатку бій за вакантний титул IBF у крузервейті, а потім – зустріч із чемпіоном WBA та WBO Девідом Бенавідесом за об'єднання поясів.

"Усик ніколи не був природженим надважковаговиком. Важка вага – його рідний дивізіон. Він любить виклики, тому піднявся у вазі, підкорив надважкий дивізіон, а тепер повертається додому, щоб знову навести там лад", – підкреслив Лапін.

Українець раніше був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті, а згодом перейшов у надважку вагу.

Водночас Бенавідес має провести бій 5 грудня, у якому спробує об'єднати три чемпіонські титули в першій важкій вазі.

Сам боксер раніше вже повідомив, що вів перемовини з Олександром щодо потенційного протистояння у крузервейті.