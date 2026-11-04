Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Вайлдер поб'ється проти Опетаї в андеркарді вечора боксу Ф'юрі – Джошуа

Софія Кулай — 4 листопада 2026, 17:23
Вайлдер поб'ється проти Опетаї в андеркарді вечора боксу Ф'юрі – Джошуа
Деонтей Вайлдер
Getty Images

Колишній володар пояса WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) офіційно отримав наступний бій, у якому зустрінеться з австралійцем Джеєм Опетаєю (31-0, 24 КО).

Про це йдеться на сторінці Netflix.

Їх протистояння відбудеться в андеркарді вечора боксу Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Транслятором боксерського шоу стане стрімінгова платформа Netflix.

Востаннє "Бронзовий бомбардувальник" виходив у ринг у квітні. Тоді він переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів. Опетая бився на початку осені. У вересні австралієць здолав технічним нокаутом Ноеля Мікаеляна.

Раніше 41-річний Вайлдер оголосив амбітний план на завершальний етап кар'єри.

Читайте також :
Вайлдер: Я здивуюся, якщо поєдинок Джошуа – Ф'юрі відбудеться
Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Деонтей Вайлдер Джей Опетая

Джей Опетая

Рой Джонс закликав Бенавідеса прийняти бій з Усиком
Його захист не є досконалим: відомий тренер оцінив шанси Вайлдера в бою з Опетаєю
Вайлдер домовився про бій з непереможеним чемпіоном
Виб'є з нього все живе: Чісора спрогнозував результат потенційного бою Вайлдер – Опетая
Команда Вайлдера прийняла пропозицію бою з Опетаєю – журналіст

Останні новини