Вайлдер поб'ється проти Опетаї в андеркарді вечора боксу Ф'юрі – Джошуа

Колишній володар пояса WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) офіційно отримав наступний бій, у якому зустрінеться з австралійцем Джеєм Опетаєю (31-0, 24 КО).

Про це йдеться на сторінці Netflix.

Їх протистояння відбудеться в андеркарді вечора боксу Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Транслятором боксерського шоу стане стрімінгова платформа Netflix.

Востаннє "Бронзовий бомбардувальник" виходив у ринг у квітні. Тоді він переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів. Опетая бився на початку осені. У вересні австралієць здолав технічним нокаутом Ноеля Мікаеляна.

Раніше 41-річний Вайлдер оголосив амбітний план на завершальний етап кар'єри.