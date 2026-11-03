Вайлдер: Я здивуюся, якщо поєдинок Джошуа – Ф'юрі відбудеться

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) не вірить, що бій між британцями Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) відбудеться.

Його слова передає Boxing News.

У потенційному поєдинку американець буде підтримувати ЕйДжея.

"Не думаю, що це станеться. Я бачив, що вони вже займаються його промоцією та всім іншим, але навіть з боку Джошуа все це виглядає дуже підозріло. Я давно маю справу з цими людьми й знаю, як вони працюють.

Я здивуюся, якщо поєдинок таки відбудеться. Але якщо це станеться, то, на мою думку, Джошуа переможе за очками або нокаутом в одному з пізніх раундів. Думаю, це буде нокаут в одинадцятому раунді", – розповів Вайлдер.