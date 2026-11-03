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Вайлдер: Я здивуюся, якщо поєдинок Джошуа – Ф'юрі відбудеться

Олександр Булава — 3 листопада 2026, 18:23
Вайлдер: Я здивуюся, якщо поєдинок Джошуа – Ф'юрі відбудеться
Ф'юрі – Джошуа
Getty Images

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) не вірить, що бій між британцями Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) відбудеться.

Його слова передає Boxing News.

У потенційному поєдинку американець буде підтримувати ЕйДжея.

"Не думаю, що це станеться. Я бачив, що вони вже займаються його промоцією та всім іншим, але навіть з боку Джошуа все це виглядає дуже підозріло. Я давно маю справу з цими людьми й знаю, як вони працюють.

Я здивуюся, якщо поєдинок таки відбудеться. Але якщо це станеться, то, на мою думку, Джошуа переможе за очками або нокаутом в одному з пізніх раундів. Думаю, це буде нокаут в одинадцятому раунді", – розповів Вайлдер.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

Раніше прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Філіп Хргович. Чемпіон світу фаворитом також вважає "Циганського короля".

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Деонтей Вайлдер

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