Я почуваюся так, ніби мені 19: Вайлдер оголосив амбітний план на завершальний етап кар'єри

Колишній володар пояса WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) заявив, що має великі амбіції на завершальний етап кар'єри.

Їх він озвучив у коментарі IBA.

"Я почуваюся так, ніби мені 19. Вік – це лише число. Ми не старіємо, а просто стаємо старшими. Ми можемо контролювати те, як почуваємося, що їмо та що споживаємо. У мене є ще один забіг. Ще одна спроба знову повернути хевівейт на вершину. Бокс у надважкій вазі знову став нудним і мертвим. Це точно. Я вже одного разу повернув його на вершину та зроблю це знову. Запам'ятайте мої слова. Ми повертаємося – дворазовий чемпіон світу в хевівейті. Буде ще один титул. Скоро побачимося", – сказав Вайлдер.

Зазначимо, що "Бронзовий бомбардувальник" володів титулом WBC з 2015 по 2020 рік. Він провів десять успішних захистів пояса, після чого програв його Тайсону Ф'юрі.

Наступний бій 41-річний американець має провести проти Джея Опетаї. Напередодні з'явилась інформація про домовленість між сторонами розділити ринг 11 грудня в карді поєдинку Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що раніше Вайлдер вів перемовини про протистояння з Олександром Усиком. Проте вони зірвались – сторонам не вдалось домовитись.