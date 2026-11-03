Його захист не є досконалим: відомий тренер оцінив шанси Вайлдера в бою з Опетаєю

Американський тренер Стівен Едвардс оцінив шанси на перемогу Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) та Джея Опетаї (31-0, 24 КО) в потенційному очному протистоянні.

Своїми думками він поділився в соцмережі X.

"Я вважаю, що у Вайлдера є шанс у поєдинку проти Опетаї. Джей, найімовірніше, буде фаворитом, але його захист не є досконалим і не відрізняється плавністю. Якщо він не зможе завдати Деонтею вирішального удару, то протягом усього поєдинку перебуватиме у серйозній небезпеці. Це ризикований поєдинок, але я його поважаю. Особливо з огляду на сучасні реалії", – написав Едвардс.

Зазначимо, що цей поєдинок ще не оголосили, проте є інформація про домовленість між сторонами його провести. Він має відбудеться 11 грудня в карді бою Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа.

Напередодні "Бронзовий бомбардувальник" розповів, чому зірвались перемовини про поєдинок з Олександром Усиком. Він також розглядає можливість розділити ринг із Муратом Гассієвим.