Виб'є з нього все живе: Чісора спрогнозував результат потенційного бою Вайлдер – Опетая

Британський ветеран боксу Дерек Чісора (36-14, 23 КО) переконаний, що Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) із легкістю переможе у потенційному бою Джея Опетаю (31-0, 24 КО).

Про це він висловився у коментарі Boxing News Online.

"Вайлдер виб'є з нього все живе. Б'юся об заклад, на що завгодно. Вайлдер рознесе цього хлопця, чувак. Послухайте, я вам кажу: негайно викликайте поліцію, висувайте звинувачення. Деонтей б'є сильно. Деонтей вирубає, бро. Джею знадобиться чимало часу, щоб дістатися до нього. Причина, через яку Мозесу було так важко нокаутувати надважковаговика (Філіпа Хрговича – прим. ред.), полягає в тому, що йому доводилося долати велику відстань, щоб завдати удару. Джею доведеться долати велику відстань, щоб влучити в нього", – заявив Чісора.

Раніше повідомлялося, що команда "Бронзового бомбардувальника" погодилася на пропозицію провести бій проти австралійського суперника.

Журналіст Ден Рафаель з посиланням на менеджера американського боксера Шеллі Фінкеля повідомляв, що протистояння може відбутися в андеркарді вечора боксу Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа, який запланований на 11 грудня 2026 року у Кардіффі (Уельс).

Також промоутер Деонтея розповідав, що вони вели перемовини щодо поєдинку проти Мурата Гассієва.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою Опетая переміг володаря титулу WBC Ноеля Мікаеляна у Лас-Вегасі, відібравши титул в опонента. Натомість Вайлдер переміг Дерека Чісору.