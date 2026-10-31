Вайлдер домовився про бій з непереможеним чемпіоном

Колишній володар пояса WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) та чемпіон Zuffa у крузервейті Джей Опетая (31-0, 24 КО) досягли домовленості щодо проведення очного поєдинку.

Про це повідомив журналіст Ден Рафаель.

"За інформацією джерела, сторони вже погодили проведення бою в рамках вечора боксу Ф'юрі – Джошуа, але угода ще не підписана", – написав Рафаель.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

Востаннє "Бронзовий бомбардувальник" виходив у ринг у квітні. Тоді він переміг Дерека Чісору (36-14, 23 КО) роздільним рішенням суддів.

Опетая бився на початку осені. У вересні австралієць здолав технічним нокаутом Ноеля Мікаеляна (28-4, 12 КО).

Нагадаємо, що раніше Деонетей Вайлдер вів перемовини про поєдинок з Олександром Усиком. Проте вони зірвались – сторонам не вдалось домовитись.